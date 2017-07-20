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30 dagers angrerett
Utgått
SCF251/00
Naturlig
150 ml / 5 oz
Fire måneder+
3 hull og medium gjennomstrømming
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
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4.3
av 5
4
Anmeldelser
MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set
alou
02/09/2017
France
Bekreftet kjøper
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF251/00 Biberon évolutif
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF251/00 Biberon évolutif
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set
Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set