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  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
  • Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

Utgått

Philips AventØvelsessett fra flaske til kopp

SCF251/00

4.3
| (4) Anmeldelser
Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere
Det nye Natural-øvelsessettet fra flaske til kopp hjelper babyen med overgangen fra flaske til den første koppen på en enkel måte. Med de myke håndtakene vil babyen kunne holde flasken selv og samtidig drikke fra den velkjente smokken.
Se alle fordeler

Gjør babyens overgang til drikkekopp enklere

  • Naturlig

  • 150 ml / 5 oz

  • Fire måneder+

  • 3 hull og medium gjennomstrømming

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

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Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

4

Anmeldelser

2
1

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set

02/09/2017

France

France

Bekreftet kjøper

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF251/00 Biberon évolutif

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF251/00 Biberon évolutif

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set

Denne omtalen gjelder SCF251/00 Trink-Lern-Set

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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