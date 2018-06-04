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  • Enkel å drikke av
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  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av

Utgått

Philips AventKopp med tut

SCF551/00

4.2
| (109) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Enkel å drikke av
Denne Philips Avent-koppen med tut vil både smårollinger og foreldre sette pris på. Den myke silikontuten er enkel å drikke av, og koppen er enkel å rengjøre med få deler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Drikkekopp med myk tut som er enkel å drikke av

Enkel å drikke av

  • Enkel å drikke av

  • 200ml / 7oz

  • 6 md.+

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

.

Tuten er i én del for enkel montering

Ventilen er bygd inn i tuten, slik at monteringen er rask og problemfri.

Bølgete form på beholderen for godt grep

Beholderen til tutekoppen er utformet slik at små hender får godt grep

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

109

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

04/06/2018

Norge

Norge

Ny smokk?

Veldig bra kopp!! Er det mulig å få kjøpt ny smokk til flaska? Den er tygd hull i :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF551/00 Kopp med tut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF551/00 Kopp med tut

05/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

I used these with my daughter when she turned one to get her away from bottles, she took to it instantly. The teet is soft and easy to drink from. I only wish buying extra teets were easier to get and cheaper then a bottle !

Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup

Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup

10/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

I used this for my 10 month old nephew. He hasn't taken well to other cups but instantly took to this one. The bright colours made it appealing and the shape made it easy to hold. I highly recommend this product!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 