Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Philips Avent-anti-kolikksystemet i to deler består av Avent-smokken og adapterringen. Når babyen suger, bøyes den unike kanten på Avent-smokken slik at luften kommer inn i tåteflasken i stedet for i magen til babyen. På samme måte som ved amming kontrollerer babyen melkeflyten.