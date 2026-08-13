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  • Roer ned nyfødte fra første dag
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  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
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  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag
  • Roer ned nyfødte fra første dag

Utgått

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/00

Roer ned nyfødte fra første dag
Ro fra dag én. Philips Avent ultra start-nattsmokken er laget for å passe den lille munnen til spedbarnet og kan trygt brukes opptil seks måneders alder. Trøst og lindring er rett i nærheten, uansett hvem som tar vare på babyen.
Se alle fordeler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Liten og lett for en passform som er akkurat riktig

Roer ned nyfødte fra første dag

  • Designet for nyfødte

  • Ortodontisk og fri for BPA

  • Bulk

  • 0–2 md.

Lett smokk for nyfødte, trygg å bruke opp til 6 måneder

Lett smokk for nyfødte, trygg å bruke opp til 6 måneder

Denne smokken for nyfødte er spesialdesignet for å passe til små munner og ansikter. Den lette, ringløse utformingen gjør den til en ideell første smokk, og den egner seg for babyer opp til 6 måneder. Smokkens form og størrelse gjør det enkelt for babyen å gå over til Philips Avent ultra air- og ultra soft-smokker, slik at det naturlige behovet for å suge alltid blir møtt.

98 % godtar smokken*

98 % godtar smokken*

Vi spurte foreldre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent Ultra-smokkene.

Optimal for sunn tannutvikling

Optimal for sunn tannutvikling

Våre ortodontiske, symmetriske, myke silikonsmokker er designet for naturlig utvikling av munnhulen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultrasmokkene våre (n = 201).

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk