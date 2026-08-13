Lett smokk for nyfødte, trygg å bruke opp til 6 måneder

Denne smokken for nyfødte er spesialdesignet for å passe til små munner og ansikter. Den lette, ringløse utformingen gjør den til en ideell første smokk, og den egner seg for babyer opp til 6 måneder. Smokkens form og størrelse gjør det enkelt for babyen å gå over til Philips Avent ultra air- og ultra soft-smokker, slik at det naturlige behovet for å suge alltid blir møtt.