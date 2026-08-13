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Utgått
SCF075/00
Designet for nyfødte
Ortodontisk og fri for BPA
Bulk
0–2 md.
Denne smokken for nyfødte er spesialdesignet for å passe til små munner og ansikter. Den lette, ringløse utformingen gjør den til en ideell første smokk, og den egner seg for babyer opp til 6 måneder. Smokkens form og størrelse gjør det enkelt for babyen å gå over til Philips Avent ultra air- og ultra soft-smokker, slik at det naturlige behovet for å suge alltid blir møtt.
Vi spurte foreldre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent Ultra-smokkene.
Våre ortodontiske, symmetriske, myke silikonsmokker er designet for naturlig utvikling av munnhulen.
Anmeldelser
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Forbrukertest fra 2023 i USA bekrefter at 98 % av babyene tar smokken til den teksturerte Philips Avent-tuten som brukes i ultrasmokkene våre (n = 201).
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk