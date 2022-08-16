Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.
Det fleksible spiraldesignet kombinert med de unike komfortbladene gir en fleksibel smokk og en mer naturlig mating uten at smokken faller sammen.
4.7
av 5
298
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Roagervej
16/08/2022
Danmark
Del av opprykk
God sutteflaske med godt suttehovede.
God stor sutteflaske. Har et godt anatomisk suttehoved, der minder om et bryst. Barnet suger ikke luft ved brug af denne.
Fordeler
God størrelse. God udformning, så barnet selv kan holde den.
Ulemper
Træls at gøre rent oppe langs kanterne.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske
Cociemonster
02/08/2022
Danmark
Del av opprykk
Kan alt hvad den skal kunne
Kan alt hvad den skal kunne. Har aldrig haft problemer med den 5/5 herfra
Fordeler
Den kan hvad den skal kunne
Ulemper
Den kan ikke slå græs
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF033/16 Natural-sutteflaske
Majer77
10/12/2020
Danmark
De bedste sutteflasker!
Min datter har brugt denne flasken fra fødslen og vil ikke bruge andre. De er nemme at rengøre, og skrue låg på og af. Flasken mindsker luft i maven og er god til børn med kolik. Jeg anbefaler dem helt klart!
Fordeler
Nem at rengøre, mindsker luft i maven
Ulemper
Ikke noget
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF070/25 Natural-sutteflaske
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF070/25 Natural-sutteflaske