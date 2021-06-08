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Lumea Essential IPL hårfjerningssystem
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SC1991/00
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Kan jeg bruke Philips Lumea hvis jeg er gravid eller ammer?
Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?
Er det noen bivirkninger ved bruk av Philips Lumea?
Hvorfor blir Philips Lumea varmt under bruk?
Hvor ofte bør jeg bruke Philips Lumea?
Lumea IPLRenseklut
Lumea IPLVeske
Lumea IPLStrømadapter
Huden min føles ubehagelig eller smertefull når jeg bruker Philips Lumea
Philips Lumea blinker ikke
Jeg får ikke forventede resultater med Philips Lumea
Lysene på Philips Lumea blinker
Philips Lumea lukter brent under behandlingen
Batteriet i Philips Lumea lades ut veldig fort
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