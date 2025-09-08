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Philips' støtte

Philips Lumea blinker ikke

Hvis Lumea ikke blinker, kan det skyldes en av følgende årsaker:

  • Huden din kan være for mørk
  • Tilbehøret er ikke riktig tilkoblet
  • Du har ikke riktig hudkontakt
  • Proben er skitten

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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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