Philips Lumea blinker ikke

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Hvis Lumea ikke blinker, kan det skyldes en av følgende årsaker:
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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruke Philips Lumea hvis jeg er gravid eller ammer?
Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?
Er det noen bivirkninger ved bruk av Philips Lumea?
Hvorfor blir Philips Lumea varmt under bruk?
Hvor ofte bør jeg bruke Philips Lumea?
Passer Philips Lumea til alle hudtoner og kroppshårfarger?
Hvordan forbereder jeg meg på en behandling med Philips Lumea?
Hvordan finner jeg riktig lysintensitet på Philips Lumea for meg?
Oppnår jeg bedre resultater hvis jeg bruker Lumea oftere?
Kan Philips Lumea også brukes av menn?
Kan det blinkende lyset til Philips Lumea skade øynene mine?
Kan jeg bruke Philips Lumea på bikiniområdet?
Hvor gammel må jeg være for å bruke Philips Lumea?
Hvorfor er det ikke glass på Philips Lumea-tilbehøret mitt?
Hvorfor er det en luftboble på glasset til Philips Lumea?
Hvordan rengjøres Philips Lumea?
Hvorfor må jeg fjerne hår før en behandling med Philips Lumea?
Hvordan får jeg resultatet jeg ønsker med Philips Lumea?