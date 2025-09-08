Philips Lumea blinker ikke

Sjekk hudtone- og hårfargetabellene i brukerhåndboken (som også er tilgjengelig på nettet) for å finne ut om Lumea passer for deg.

Lumea hindrer deg i å blinke hvis du prøver å behandle områder på huden din som er for mørke for sikker bruk.

Vær oppmerksom på at dette også kan skje etter at du har solt deg.