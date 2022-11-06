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  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
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  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
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  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
  • IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!

Utgått

Lumea EssentialIPL hårfjerningssystem

SC1991/00

4.2
| (1610) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

1 pris

IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!
Philips Lumea IPL fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag. Test for 120 dager!
Se alle fordeler

for glatt hud hjemme

IPL - Smidig og hårfri hud i opptil 8 uker!

  • Kun til bruk på kroppen

  • 15 minutter for å behandle leggene

  • Klinisk bevist resultat

  • 120 dagers pengene-tilbake-garanti

Gled deg over glatt hud hver dag

Gled deg over glatt hud hver dag

Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer

Effektiv uten problemer

Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.

Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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4.2

av 5

1610

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

06/11/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet har flotte funksjoner

Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.

Fordeler

Reduserer hårvekst

Ulemper

Den må kobles til strøm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

05/04/2017

Danmark

Danmark

Alle pengene værd

Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

19/03/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Den er rigtig gode.

Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

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