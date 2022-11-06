Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Kun til bruk på kroppen
15 minutter for å behandle leggene
Klinisk bevist resultat
120 dagers pengene-tilbake-garanti
Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.
Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.
Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.
Priser
4.2
av 5
1610
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Pinky54
06/11/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet har flotte funksjoner
Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.
Fordeler
Reduserer hårvekst
Ulemper
Den må kobles til strøm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Anonym
05/04/2017
Danmark
Alle pengene værd
Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Itulka81
19/03/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
Den er rigtig gode.
Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning