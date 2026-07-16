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Alle serier

  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
  • Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort

Utgått

Shaver series 9000Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S9986/59

4.4
| (2375) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort
Den mest intelligente barbermaskinen drives av A.I-teknologi og gir deg hudkomfort uten like. Få tilbakemeldinger på trykket under barberingen for å beskytte huden, og barber tettere, selv på femdagersskjegg. Maskinen registrerer, veileder og tilpasser seg ansiktet ditt.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Uovertruffen tett barbering*, personlig hudkomfort

  • Trykksensor

  • Doble SteelPrecision-blader

  • Dermatologisk testet

  • 360-D fleksible hoder

Hjelper deg til å barbere med optimalt trykk

Bruk av riktig trykk er nøkkelen til tett barbering og beskyttelse av huden. De avanserte sensorene i barbermaskinen leser av trykket du bruker, og det nyskapende lyssignalet viser når du trykker for hardt eller for lite. For en personlig barbering som passer for deg.

Avansert presisjon for tettere barbering*

Avansert presisjon for tettere barbering*

Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir de doble SteelPrecision-bladene en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg, og veileder deg til en mer effektiv teknikk via GroomTribe-appen. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn bedre barberingsteknikk og dermed færre bevegelser***.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

2375

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

16/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

er veldig fornøyd så langt. for mange barberinger uten at du må lade batteriet.

Fordeler

godt batteri

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-10

03/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget bra

Stille, barberer tett og skånsomt, gir et meget bra resultat, det fulgte med mye i pakken. Mye for pengene!

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-17

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ

Date of Use 2026-06-17

22/02/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

En god inestering

Meget god og solid barbermaskin. Veldig fornøyd med resultatet den gjør. Barberer meg med en kombo av barberskum og barbermaskinen, for dette passer min hud best. Maskinen skylles i vann etter hver bruk, - den tåler jo vann.

Fordeler

Gjør en veldig OK jobb.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med forgjengeren Philips S9000-serien

  2. Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe-appen i 2019

  3. * Sammenlignet med ikke-belagt materiale

  4. * * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.