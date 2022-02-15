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Utgått
Trykksensor
Doble SteelPrecision-blader
Dermatologisk testet
360-D fleksible hoder
Bruk av riktig trykk er nøkkelen til tett barbering og beskyttelse av huden. De avanserte sensorene i barbermaskinen leser av trykket du bruker, og det nyskapende lyssignalet viser når du trykker for hardt eller for lite. For en personlig barbering som passer for deg.
Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir de doble SteelPrecision-bladene en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.
Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg, og veileder deg til en mer effektiv teknikk via GroomTribe-appen. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn bedre barberingsteknikk og dermed færre bevegelser***.
4.4
av 5
755
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Gero65
15/02/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Meget bra barbermaskin
Veldig godt fornøyd med barbermaskinen. Den første jeg har hatt som barberer så godt. Like god å bruke på 1 dag som 5 dager skjegg.
Fordeler
Barberer tett, ganske stillegående, enkel å rengjøre. Mye for pengene.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9982/54 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9982/54 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
CC12/50
15/11/2021
Norge
Philips S9985/50, en Flott Barbermaskin.
Veldig lett barbermaskin å komme igang med. Alle Philips barbermaskiner virker helt topp. Anbefaler siste modell. Denne er lett å lade, barberingen går fort, renholdet er enkelt og greit. Etuiet lagrer barbermaskinen pent.
Fordeler
Veldig stillegående!
Ulemper
Vanskelig å få tak i rensevæske.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9985/50 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9985/50 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Drassen
22/02/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Lækker barbermaskine
Dejlig barbermaskine. Jeg har købt en i9000 barbermaskine, og har nu brugt den et stykke tid. Det er en dejlig maskine. Den ligger godt i hånden, og det føles som en god kvalitet. Den barberer utrolig tæt og er let at gøre ren. Det er dejligt at man kan tage hovedet af, det letter rengøringen meget.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 X9000/30 Elektrisk shaver til våd og tør barbering med SkinIQ
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
sammenlignet med forgjengeren Philips S9000-serien
Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe-appen i 2019
* Sammenlignet med ikke-belagt materiale
* * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.