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Utgått
Trykksensor
Doble SteelPrecision-blader
Dermatologisk testet
360-D fleksible hoder
Bruk av riktig trykk er nøkkelen til tett barbering og beskyttelse av huden. De avanserte sensorene i barbermaskinen leser av trykket du bruker, og det nyskapende lyssignalet viser når du trykker for hardt eller for lite. For en personlig barbering som passer for deg.
Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir de doble SteelPrecision-bladene en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.
Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg, og veileder deg til en mer effektiv teknikk via GroomTribe-appen. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn bedre barberingsteknikk og dermed færre bevegelser***.
4.4
av 5
2375
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
biggen
16/07/2026
Norge
Bekreftet kjøper
er veldig fornøyd så langt. for mange barberinger uten at du må lade batteriet.
Fordeler
godt batteri
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9203/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-10
Bamse63
03/07/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Meget bra
Stille, barberer tett og skånsomt, gir et meget bra resultat, det fulgte med mye i pakken. Mye for pengene!
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-17
Denne omtalen gjelder i9000 Prestige XP9208/30 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ
Date of Use 2026-06-17
johtro
22/02/2026
Norge
Bekreftet kjøper
En god inestering
Meget god og solid barbermaskin. Veldig fornøyd med resultatet den gjør. Barberer meg med en kombo av barberskum og barbermaskinen, for dette passer min hud best. Maskinen skylles i vann etter hver bruk, - den tåler jo vann.
Fordeler
Gjør en veldig OK jobb.
Ulemper
Ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9976/55 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
sammenlignet med forgjengeren Philips S9000-serien
Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe-appen i 2019
* Sammenlignet med ikke-belagt materiale
* * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.