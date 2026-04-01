    Kraftig barbering tett på huden

      Philips Shaver 700 Series Våt og tørr elektrisk kompakt barbermaskin

      Kraftig barbering tett på huden

      Philips 700-serien med DualSteel Precision-blader og Lift & Cut-teknologi klipper hår presist opp til 0,00 mm og gir en barbering tett på huden. Med det kompakte, førsteklasses designet er den laget for å passe deg perfekt, noe som gjør den ideell for enhver anledning.

      Kraftig barbering tett på huden

      • Lift & Cut-teknologi
      • Doble SteelPrecision-blader
      • 4D Flex-hoder
      • Kraftig magnetisk motor
      Kraftig barbering tett på huden

      Kraftig barbering tett på huden

      Vår patenterte Lift & Cut-teknologi løfter håret forsiktig fra roten for å klippe det nøyaktig opp til 0,00 mm for nærhet på hudnivå. Presisjon på sitt beste.

      Avansert effektivitet i alle retninger

      Avansert effektivitet i alle retninger

      Dual SteelPrecision-bladene våre med 360° rotasjon fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 4 000 000 millioner kuttebevegelser per minutt, sikrer de en rask barbering hvor som helst og når som helst.

      Følger ansiktskonturene for en behagelig barbering

      Følger ansiktskonturene for en behagelig barbering

      4D Flex-hodene er designet for å minimere hudirritasjon og flyter i fire retninger for optimal hudkontakt selv på vanskelige områder, noe som sikrer en behagelig barbering.

      Kraftig, men likevel stille

      Kraftig, men likevel stille

      En sterk og kraftig magnetisk motor gjør at du kan barbere selv tykke skjegg, for en jevn og tett barbering også på farten.

      Sveip for å slå på og av

      Sveip for å slå på og av

      Ett fingersveip er alt som trengs for å slå på barbermaskinen og oppleve en førsteklasses barbering. Opplev uanstrengt eleganse med vår førsteklasses kompakte design.

      Kompatibel med trådløs Qi-lading

      Kompatibel med trådløs Qi-lading

      Å plugge inn ledninger tilhører fortiden. Dra nytte av kompatibilitet med Qi-lading for optimal bekvemmelighet og letthet, som gir en trådløs full lading på 2 timer (Qi-ladepute følger ikke med).

      Nesetrimmertilbehør fjerner nesehår

      Nesetrimmertilbehør fjerner nesehår

      Opplev allsidigheten til barbermaskinen med nesetrimmertilbehøret, og skap et 2-i-1-trimmersett for alle dine behov. Bare klikk på tilbehøret for å trimme uønsket nesehår.

      Korrosjonsbestandig stål som tar vare på huden

      Korrosjonsbestandig stål som tar vare på huden

      Knivene til barbermaskinen er laget av allergivennlig europeisk stål som motstår korrosjon, er hudvennlig og hindrer at knivene får urenheter.

      En praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

      En praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

      Enten du foretrekker en komfortabel tørrbarbering eller en forfriskende våt barbering med gel eller skum, tilpasser barbermaskinen seg dine behov. IPX7-vannbestandighet gjør det enkelt å rengjøre under rennende vann.

      Kraftig batteri for 1 månedens bruk*

      Kraftig batteri for 1 måneders bruk*

      Opplev bekvemmeligheten til et kraftig li-ion-batteri med opptil 1 måneders* batteritid på én enkelt 1-timers lading. Trenger du rask barbering? Bare koble til i 5 minutter og få nok strøm til en full barbering.

      Laget for å vare

      Laget for å vare

      Våre Philips-barbermaskiner er laget med presisjon og holdbarhet i tankene, noe som sikrer langvarig ytelse. Våre barbermaskiner gjennomgår strenge tester for å sikre konsekvent og holdbar ytelse. Nyt en barbermaskin som tåler tidens tann.

      Praktisk lading

      Praktisk lading

      Hos Philips er bærekraft avgjørende i alle deler av produktutviklingen. Vi har en ambisjon om å minimere antall USB-adaptere vi legger ut på markedet. Hvis du trenger en adapter, kan du ta kontakt med oss via kundestøtte: www.philips.com/support

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Tilbehør
        Nesetrimmer
        Reise og oppbevaring
        Reiseetui

      • Drift

        Driftstid
        60 min
        Batteritype
        Li-ion
        Automatisk spenning
        5 V
        Kabellading
        • Fulladet på 1 time
        • Fem minutters hurtiglading
        Qi-lading
        • Kompatibel
        • Fulladet på 2 timer

      • Formgivning

        Håndtak
        Ergonomisk grep og håndtering
        Farge
        Askegull

      • Service

        2 års garanti
        Ja
        Reservehode utenfor Japan
        Bytt annethvert år med SH91
        Reservehode for Japan
        Bytt annethvert år med SH92

      • Barberingsresultat

        Barberingssystem
        • Doble SteelPrecision-blader
        • Lift & Cut-teknologi
        Følger konturene
        4D Flex-hoder

      • Brukervennlighet

        Rengjøring
        Alt kan vaskes
        Skjerm
        Lysring
        Våt og tørr
        Våt og tørr bruk
        Av/på-metode
        Sveip

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      • med en daglig barbering på 2,5 minutter

