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  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering
  • Praktisk og enkel barbering

Utgått

Shaver series 3000Tørr elektrisk barbermaskin

S3120/06

4.1
| (1249) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Praktisk og enkel barbering
SHAVER Series 3000 gir deg en enkel, praktisk og komfortabel barbering til en overkommelig pris. Flex-hoder med fire retninger og ComfortCut-bladsystemet garanterer et glatt resultat.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Behagelig nært

Praktisk og enkel barbering

  • ComfortCut-knivsystem

  • Flex-hoder med fire retninger

De avrundede kantene beveger seg jevnt over huden og gir en skånsom barbering

De avrundede kantene beveger seg jevnt over huden og gir en skånsom barbering

Få en komfortabel tørr barbering. ComfortCut-bladsystemet med skjærehoder med avrundet profil glir mykt over huden samtidig som at den beskytter den mot sår og kutt.

Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Skjærehoder kan bøyes i fire retninger, slik at du enkelt kan følge konturene i ansiktet

Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.

Konsekvent maksimal ytelse år etter år

Konsekvent maksimal ytelse år etter år

Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

1249

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

25/05/2019

Norge

Norge

Meget god maskin

Jeg har brukt Phillips barbermaskiner i nesten 60 år og denne S3520 er uten tvil den beste jeg har hatt. Den er behagelig og rask selv om skjegget er blitt litt langt. Og så er den meget enkel å rengjøre.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3520/06 Tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3520/06 Tørr elektrisk barbermaskin

27/02/2019

Danmark

Danmark

God gennemprøvet klassisk Phillips shaver.

Maskinen barbere tæt, er en rigtig god maskine til prisen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

06/12/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Shaveren der virker hver gang.

Al den tid jeg har benyttet barbermaskine, har jeg haft en Philips Shaver i hånden, og den har altid virket, men tiden har selvfølgelig at sine spor på maskinen, så nu er jeg på shaver nr. 6, og de er bare blevet bedre og bedre.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 