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Utgått
ComfortCut-knivsystem
Flex-hoder med fire retninger
Få en komfortabel tørr barbering. ComfortCut-bladsystemet med skjærehoder med avrundet profil glir mykt over huden samtidig som at den beskytter den mot sår og kutt.
Flex-hoder med fire uavhengige bevegelser justerer seg etter konturene i ansiktet, slik at du får en enkel barbering, selv på halsen og kjeven.
Barber deg lengre med hver lading. Barbermaskinen fortsetter like sterkt i år etter år, takket være kraftige og effektive litium-ion-batterier.
4.1
av 5
1249
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Tor46
25/05/2019
Norge
Meget god maskin
Jeg har brukt Phillips barbermaskiner i nesten 60 år og denne S3520 er uten tvil den beste jeg har hatt. Den er behagelig og rask selv om skjegget er blitt litt langt. Og så er den meget enkel å rengjøre.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3520/06 Tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3520/06 Tørr elektrisk barbermaskin
Brinck
27/02/2019
Danmark
God gennemprøvet klassisk Phillips shaver.
Maskinen barbere tæt, er en rigtig god maskine til prisen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering
2680Ditlev
06/12/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Shaveren der virker hver gang.
Al den tid jeg har benyttet barbermaskine, har jeg haft en Philips Shaver i hånden, og den har altid virket, men tiden har selvfølgelig at sine spor på maskinen, så nu er jeg på shaver nr. 6, og de er bare blevet bedre og bedre.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.