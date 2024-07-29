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  • Tett barbering, uten problemer
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  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer
  • Tett barbering, uten problemer

Utgått

Shaver series 1000Barbermaskin, Series 1000

S1232/41

4
| (1059) Anmeldelser
Tett barbering, uten problemer
Philips Shaver Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en rimelig pris, med selvslipende PowerCut-blader og mulighet til å vaske hele produktet.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Tett barbering, uten problemer

  • PowerCut-blader

  • Åpnes med ett trykk

  • Kan brukes med og uten ledning

Glir over huden og gir et jevnt resultat

Glir over huden og gir et jevnt resultat

Philips-barbermaskinen gir et rent og komfortabelt resultat. De 27 PowerCut-knivene klipper hvert hår rett over hudnivå, noe som gir deg en jevn og glatt barbering, hver gang. 

Følger konturene i ansiktet ditt

Følger konturene i ansiktet ditt

Barbermaskinen er utformet for å opprettholde jevn kontakt med huden uten å snitte i den. 4D Flex-hodene bøyes og flyter i 4 retninger for en ren barbering hver gang.

Åpne med ett trykk for enkel rengjøring

Åpne med ett trykk for enkel rengjøring

Rengjør barbermaskinen på en ved å trykke på en knapp. Vipp enkelt opp skjærehodet og skyll med vann.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1059

Anmeldelser

29/07/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Excellent product

Shaving has become a new experience since I switched my old and worn-out shaver with this 3000X. Incredibly smooth, easy, and fast. And with not one single hair left over.

Fordeler

Fast, efficient, easy.

Ulemper

---

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3002/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

08/05/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.

Fordeler

Barberer tæt

Ulemper

Ved ikke

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

24/10/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Udmærket produkt

Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 