Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
QP401/30
Dedikert reiseveske for trygg oppbevaring av enheten
Den praktiske Philips OneBlade-reisevesken er perfekt på farten, og beskytter håndtaket og bladet. Den er kompatibel med håndtakene QP27XX, QP28XX, og QP6XXX.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Passer håndtak med bladet festet, USB-A-ladekabel og én kam.
Kompatibel med håndtakene QP27XX, QP28XX og QP6XXX.
Det dedikerte OneBlade-reiseetuiet er perfekt på farten.
Hold produktene dine trygge og unngå skader.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.