      OneBlade Travel Case Reiseetui

      QP401/30

      Dedikert reiseveske for trygg oppbevaring av enheten

      Den praktiske Philips OneBlade-reisevesken er perfekt på farten, og beskytter håndtaket og bladet. Den er kompatibel med håndtakene QP27XX, QP28XX, og QP6XXX.

      Dedikert reiseveske for trygg oppbevaring av enheten

      • Dedikert reiseetui
      • Passer håndtak med blad
      • USB-A-ladekabel
      • Én kam
      • Produktene er ikke inkludert
      Beleilig oppbevaring

      Passer håndtak med bladet festet, USB-A-ladekabel og én kam.

      For din OneBlade

      Kompatibel med håndtakene QP27XX, QP28XX og QP6XXX.

      Dedikert OneBlade-reiseetui

      Det dedikerte OneBlade-reiseetuiet er perfekt på farten.

      Beskytt håndtaket og bladet

      Hold produktene dine trygge og unngå skader.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Reservedeler

        Passer produkttypene
        QP27XX, QP28XX, QP6XXX
