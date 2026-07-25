ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Trim, kant og barber
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber

Utgått

OneBlade

QP2520/20

4.3
| (4425) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Trim, kant og barber
Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.
Se alle fordeler
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Alle hårlengder

Trim, kant og barber

  • Trimming, kanting og barbering

  • For alle hårlengder

  • 3 påklikkbare kammer for skjeggstubber

  • Oppladbar, til våt og tørr bruk

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Klipp det

Klipp det

Trim til ønsket skjeggstubblengde. Philips OneBlade leveres med 3 skjeggstubbkammer: 1 mm for tredagersskjegg, 3 mm for tett trimming eller 5 mm for lengre skjeggstubber.

Kant den opp

Kant den opp

Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

4425

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

25/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Ein revolusjon innen barbering

Ditte er ein revolusjon innen barbering. Vanleg barberblad liker eg ikkje og dei barbermaskinene eg har hatt er ikkje i nærheten av One blade. Er Philips barbermaskiner eg har hatt tidlegere. One blade er berre heilt fantastisk.

Fordeler

Enkel barbering uten å kutte seg.

Ulemper

Ingen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP2724/15 Ansikt

Date of Use 2026-06-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP2724/15 Ansikt

Date of Use 2026-06-14

02/10/2025

Norge

Norge

Suverent barberingssystem

Jeg har slitt ut den første utgaven av denne flotte maskina og nå kjøpte jeg 360 i Juli 2025 og det nye skjære hodet barberer enda tettere og glattere enn tidligere hoder, dette er den beste barber maskinen jeg har eid og jeg har blitt 53 og har testet Philips maskiner siden min første kjøpt i Dordrecht i 1994 , å dra over med kniv for helt glatt barbering tar ikke mange sekunder og hovedbarberingen med denne maskina går på noen få minutter med ukelangt skjegg! Virkelig en forbedring fra versjon 1 av OneBlade jeg har slitt helt ut. Roterer delene i første utgave var laget i plastkompositt og bråkte adskillig mer enn denne hvor roterer deler er i metall. Denne 360 er mye mer lydløs og rister mindre noe som gir enda bedre skjæring og glattere barbering enn noen gang med alle andre Philips barbermaskin med de tre tradisjonelle skjære ringene i hodet. En revolusjonerende barbermaskin i mine 53år gamle øyne!

Fordeler

Rask og glatt barbering

Ulemper

Kort batteritid, ønsker lengre batteritid!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP440/50 360 reserveblad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP440/50 360 reserveblad

11/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Imponert over den lille maskinen!

Veldig bra maskin for pengene. Aldri har barberingen gått raskere! Anbefales!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2734/20 Ansikt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2734/20 Ansikt

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.