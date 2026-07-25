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Utgått
Trimming, kanting og barbering
For alle hårlengder
3 påklikkbare kammer for skjeggstubber
Oppladbar, til våt og tørr bruk
Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.
Trim til ønsket skjeggstubblengde. Philips OneBlade leveres med 3 skjeggstubbkammer: 1 mm for tredagersskjegg, 3 mm for tett trimming eller 5 mm for lengre skjeggstubber.
Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.
4.3
av 5
4425
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
OKSE1
25/07/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Ein revolusjon innen barbering
Ditte er ein revolusjon innen barbering. Vanleg barberblad liker eg ikkje og dei barbermaskinene eg har hatt er ikkje i nærheten av One blade. Er Philips barbermaskiner eg har hatt tidlegere. One blade er berre heilt fantastisk.
Fordeler
Enkel barbering uten å kutte seg.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP2724/15 Ansikt
Date of Use 2026-06-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP2724/15 Ansikt
Date of Use 2026-06-14
Willls
02/10/2025
Norge
Suverent barberingssystem
Jeg har slitt ut den første utgaven av denne flotte maskina og nå kjøpte jeg 360 i Juli 2025 og det nye skjære hodet barberer enda tettere og glattere enn tidligere hoder, dette er den beste barber maskinen jeg har eid og jeg har blitt 53 og har testet Philips maskiner siden min første kjøpt i Dordrecht i 1994 , å dra over med kniv for helt glatt barbering tar ikke mange sekunder og hovedbarberingen med denne maskina går på noen få minutter med ukelangt skjegg! Virkelig en forbedring fra versjon 1 av OneBlade jeg har slitt helt ut. Roterer delene i første utgave var laget i plastkompositt og bråkte adskillig mer enn denne hvor roterer deler er i metall. Denne 360 er mye mer lydløs og rister mindre noe som gir enda bedre skjæring og glattere barbering enn noen gang med alle andre Philips barbermaskin med de tre tradisjonelle skjære ringene i hodet. En revolusjonerende barbermaskin i mine 53år gamle øyne!
Fordeler
Rask og glatt barbering
Ulemper
Kort batteritid, ønsker lengre batteritid!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP440/50 360 reserveblad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP440/50 360 reserveblad
Per69
11/12/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Imponert over den lille maskinen!
Veldig bra maskin for pengene. Aldri har barberingen gått raskere! Anbefales!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2734/20 Ansikt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade 360 QP2734/20 Ansikt
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.