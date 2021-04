3 trimmekammer på kjøpet (1, 3 eller 5 mm)

For å style en litt lengre skjegglengde, klikker du bare på stubbkammen. Du kan velge mellom tre lengder - 1 mm for en tett ettermiddagsstubb, 3 mm for tredagersstubb eller 5 mm for en litt lengre stil.