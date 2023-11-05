ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer
  • Klipp håret til familiemedlemmer

hårklipper for familien

QC5115/15

4.2
| (703) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

1 pris

Klipp håret til familiemedlemmer
Det har aldri vært enklere å klippe familiens hår. Denne klipperen har en kraftig og svært stillegående motor, en lett og ergonomisk design samt hudvennlige blader og kamtupper – for den beste ytelsen på håret til barn og voksne.
Se alle fordeler

med vår mest stillegående klipper for både voksne og barn

Klipp håret til familiemedlemmer

  • Kniver i rustfritt stål

  • 11 lengdeinnstillinger

  • Bruk med ledning

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Klipp håret til akkurat den lengden du ønsker. Bare velg 1 av de 11 lengdeinnstillingene mellom 3 og 21 mm i trinn på 2 mm, eller fjern kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Stillegående og kraftig ytelse

Stillegående og kraftig ytelse

Philips-klippere som er familievennlige og har all ytelsen uten forstyrrelsene. Den jevne motoren er konstruert for kraft med reduserte vibrasjoner, som hjelper til med å holde alle rolige i løpet av klippen.

Avrundede kammer for å hindre napping og irritasjon

Avrundede kammer for å hindre napping og irritasjon

Bladene og kammene på denne hårklipperen har avrundede tupper for en trygg og jevn hårklipp.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

703

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

05/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant a nd quite hair cutting

Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks

Fordeler

Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord

Ulemper

Wish bought one month's ago

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

22/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Best hair clippers I've used

These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.

Fordeler

Great cut, easy to blend different lengths

Ulemper

Guard can slip

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellant lightweight hair clippers for family use

Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.

Fordeler

No need to change heads in between grades, simple to use

Ulemper

Lead length could be longer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5115/13 family hair clipper

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.