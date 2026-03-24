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30 dagers angrerett
NA565/02
Bytt enkelt fra 1 Megabasket til 2 kurver
Allsidig steking. Nå også med damp.
Enkel rengjøring med automatisk SteamClean
Veiledning og støtte med gratis HomeID-app
Enten det er en rolig middag for to eller mat til hele storfamilien, er du alltid forberedt. Tilbered mat i to separate kurver på 3 l + 6 l for hverdagslig bekvemmelighet, eller kombiner til én stor Megabasket på rundt 10 l for de viktigste måltidene – stor nok til 2,5 kg pommes frites, 1,9 kg ribbe eller en hel kylling. Stek, damp eller kombiner begge deler samtidig for perfekte teksturer hver gang.
Steking og damp jobber sammen for å gi resultater med overlegen sprøhet – samtidig som man bevarer fuktigheten og mørheten i maten med en tekstur som både er gyllen og saftig. Perfekt for gyllen pizza, sprøstekt brød, saftig kylling og ovnsbakte grønnsaker med din Airfryer med damp.
Dampteknologi bevarer opptil 93 % av næringsstoffene* samtidig som den skaper silkemyke, møre teksturer som smelter i munnen. Fra luftige dumplings til perfekt dampet laks, grønnsaker som forblir fargerike og proteiner som holder seg utrolig saftige. Sunn matlaging som faktisk smaker fantastisk og som venner og familie elsker.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
JosephinP
24/03/2026
Deutschland
Del av opprykk
Tolles Gerät
Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.
Denne omtalen gjelder Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Denne omtalen gjelder Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Kokenmetluc
11/06/2026
Nederland
Top
De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.
Denne omtalen gjelder Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Denne omtalen gjelder Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Ekstern labmåling, basert på vitamin C-bevaringsrate sammenlignet med urørte brokkolibuketter.
For optimale resultater, bruk damprengjøringsfunksjonen i den store kurven i 15 minutter etter hver bruk.
Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en frityrkoker *vs. Philips Airfryere med RapidAir-teknologi.
Kun tillatt å bruke glass, aluminiumsfolie, keramikk eller rustfritt stål som beholder for oppvarming.
Antall oppskrifter kan variere fra land til land.
Intern labmåling NA56x med laks vs. bruk av en A-klasse ovn. Resultater kan variere per oppskrift.