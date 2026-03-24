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  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
  • Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.

Airfryer 5000 Series Megabasket med dampAirfryer 5000 Series Megabasket med damp NA565/02

NA565/02

5
| (2) Anmeldelser
Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.
Megabasket Airfryer tilpasser seg dine behov med én ekstra stor kurv (~10L) eller to kurver (3L + 6L). Stek, damp eller kombiner begge for saftige, møre og sprø resultater. Fra steker til fargerike grønnsaker. Perfekte familiemåltider, hver gang.
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Flere teksturer, nye smaker, enklere å rengjøre

Fleksibel Megabasket for steking, damping eller en kombinasjon av begge.

  • Bytt enkelt fra 1 Megabasket til 2 kurver

  • Allsidig steking. Nå også med damp.

  • Enkel rengjøring med automatisk SteamClean

  • Veiledning og støtte med gratis HomeID-app

Fleksibel kurv for som kan tilpasses enhver anledning

Fleksibel kurv for som kan tilpasses enhver anledning

Enten det er en rolig middag for to eller mat til hele storfamilien, er du alltid forberedt. Tilbered mat i to separate kurver på 3 l + 6 l for hverdagslig bekvemmelighet, eller kombiner til én stor Megabasket på rundt 10 l for de viktigste måltidene – stor nok til 2,5 kg pommes frites, 1,9 kg ribbe eller en hel kylling. Stek, damp eller kombiner begge deler samtidig for perfekte teksturer hver gang.

Lås opp nye teksturer med kombinasjonen av steking og damp

Lås opp nye teksturer med kombinasjonen av steking og damp

Steking og damp jobber sammen for å gi resultater med overlegen sprøhet – samtidig som man bevarer fuktigheten og mørheten i maten med en tekstur som både er gyllen og saftig. Perfekt for gyllen pizza, sprøstekt brød, saftig kylling og ovnsbakte grønnsaker med din Airfryer med damp.

Bevar næringsstoffer med damp

Bevar næringsstoffer med damp

Dampteknologi bevarer opptil 93 % av næringsstoffene* samtidig som den skaper silkemyke, møre teksturer som smelter i munnen. Fra luftige dumplings til perfekt dampet laks, grønnsaker som forblir fargerike og proteiner som holder seg utrolig saftige. Sunn matlaging som faktisk smaker fantastisk og som venner og familie elsker.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

4
3
2
1

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Denne omtalen gjelder Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Denne omtalen gjelder Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Denne omtalen gjelder Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

Denne omtalen gjelder Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ekstern labmåling, basert på vitamin C-bevaringsrate sammenlignet med urørte brokkolibuketter.

  2. For optimale resultater, bruk damprengjøringsfunksjonen i den store kurven i 15 minutter etter hver bruk.

  3. Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en frityrkoker *vs. Philips Airfryere med RapidAir-teknologi.

  4. Kun tillatt å bruke glass, aluminiumsfolie, keramikk eller rustfritt stål som beholder for oppvarming.

  5. Antall oppskrifter kan variere fra land til land.

  6. Intern labmåling NA56x med laks vs. bruk av en A-klasse ovn. Resultater kan variere per oppskrift.