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  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling
  • Ett verktøy, komplett styling

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Ett verktøy, komplett styling
Sett sammen din egen personlige "look" med denne allsidige trimmeren, som inkluderer 11 kvalitetsverktøy for styling av ansikt, hode og kropp. Selvslipende kniver i rustfritt stål holder seg like skarpe som på dag én, uten å måtte smøres, for presis trimming.
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For ansikt, hår og kropp

Ett verktøy, komplett styling

  • 11-i-1: ansikt, hode og kropp

  • Selvslipende stålblader

  • BeardSense-teknologi

Alt-i-ett for ansikt, hode og kropp

Denne alt-i-ett-trimmeren har 11 verktøy for alle dine pleiebehov. Du kan enkelt trimme og style ansiktshår, klippe hår og stelle kroppen.

Få en jevn trimming og skarpe kanter

Trimmeren og kamsettet har 11 lengdeinnstillinger fra 0,5 til 16 mm i presisjonstrinn på 1 mm for både kortere og lengre skjeggstiler. Med metalltrimmeren kan du lage skarpe kanter og trimme kinn, hake og hals for å få en komplett look.

Si farvel til kroppshår

Barber deg komfortabelt nedenfor halsen med vårt kroppsbarberingstilbehør. Et unikt hudbeskyttelsessystem beskytter følsomme områder mens du barberer deg så tett som 0,5 mm. Du kan også trimme kroppshår med den klikkmonterte kammen.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

    HQ87 USB veggadapter

    CP0909/01
    • Lady shavers 8000/6000
    • Alt i ett trimmere 9000/7000/5000
    • Barbermaskiner i seriene 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinners adapter med 7,5 watt passer for EU-land

    USB-kabel

    CP1788/01
    • Kun kompatibel med USB-ladede enheter
    • Svart
    • Ledningslengde: 92 cm
    • 2-pinners

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

07/05/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Lang batteritid

Fungerer perfekt til skjegg trimming. Brukstid mellom hver lagring er meget bra. Stille og behagelig i bruk.

Fordeler

Lang batteritid. Stille i bruk.

Ulemper

Ingen til nå

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

23/04/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt skjeggtrimmer

Den har alle de funksjoner jeg trengte i en skjeggtrimmer, inkludert hode for trimming av nesehår og ørehår. Megetr enkel å renholde.

Fordeler

Enjel i bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

11/11/2023

Norge

Norge

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Very good all in one

[Employee of philipsglobal] I am so happy with all in one . Very good . Ever one should try it

Fordeler

Samir

Ulemper

Badra

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 7000 MG7720/15 14-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på trimming av ansiktshår 2,3 ganger per uke, hver økt på gjennomsnittlig 11,5 minutter