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3 detaljkammer inkludert (1, 3 og 5mm)
100% vanntett for enkel rengjøring
AA-batteri følger med
Selvslipende blad, trenger aldri olje
Presisjonstrimmeren på 21 mm hjelper deg med å trimme og forme ansiktshår (skjeggstubber, fippskjegg, kinnskjegg, nakken eller bart) med stor kontroll og god oversikt.
Avansert DualCut-teknologi kombinerer en dobbeltslipt kutteenhet med teknologi med lav friksjon.
Barbermaskin med detaljfolie på 21 mm er utformet for å passe på små områder og gi større presisjon enn et blad, slik at du får en tett barbering også på steder der det er vanskelig å komme til.
4.2
av 5
57
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
jwgarborg
23/03/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Perfekt!
Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Sneakystudio
15/11/2018
Sverige
Lättanvänd skäggtrimmer
Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
revok
18/07/2017
United Kingdom
Good one from a trusted brand
Great machine overall. Cheap end easy to use. Nice blades.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler
sammenlignet med den foregående modellen fra Philips