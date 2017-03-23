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  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
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  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer
  • Presise kanter og konturer

Multigroom series 1000Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

MG1100/16

4.2
| (57) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Presise kanter og konturer
For deg som legger vekt på detaljene når du styler, er Philips MULTIGROOM Serie 1000 perfekt. Presisjonstrimmeren og mini-barberhodet former detaljene på skjegget og gjør det lett å skape perfekte linjer, konturer og andre detaljer med stor nøyaktighet. Med trimmekammene som følger med kan du også trimme skjegget opp til 5 mm lengde.
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Nøyaktige kanter og konturer

Presise kanter og konturer

  • 3 detaljkammer inkludert (1, 3 og 5mm)

  • 100% vanntett for enkel rengjøring

  • AA-batteri følger med

  • Selvslipende blad, trenger aldri olje

Detaljtrimmer for perfekt ansiktshår

Detaljtrimmer for perfekt ansiktshår

Presisjonstrimmeren på 21 mm hjelper deg med å trimme og forme ansiktshår (skjeggstubber, fippskjegg, kinnskjegg, nakken eller bart) med stor kontroll og god oversikt.

Skarpere kniver* for perfekt forming med DualCut-teknologi

Skarpere kniver* for perfekt forming med DualCut-teknologi

Avansert DualCut-teknologi kombinerer en dobbeltslipt kutteenhet med teknologi med lav friksjon.

Detaljbarbermaskin for perfekte linjer og konturer

Detaljbarbermaskin for perfekte linjer og konturer

Barbermaskin med detaljfolie på 21 mm er utformet for å passe på små områder og gi større presisjon enn et blad, slik at du får en tett barbering også på steder der det er vanskelig å komme til.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

57

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

23/03/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfekt!

Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

15/11/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd skäggtrimmer

Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

18/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good one from a trusted brand

Great machine overall. Cheap end easy to use. Nice blades.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med den foregående modellen fra Philips