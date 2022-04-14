ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Multigroom series 1000 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

Støtte

Multigroom series 1000Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

MG1100/16

Multigroom series 1000 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

Gå til butikk

Registrer produktet

Få din utvidede garanti

Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti&#160;(vilkår kan gjelde).

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 8.1 MB
  • 14 April 2022

EU-samsvarserklæring

  • PDF fil, 635.2 kB
  • 17 December 2024

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne