Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Alle serier
Multigroom series 1000 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Støtte
MG1100/16
Gå til butikk
Registrer produktet
Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti (vilkår kan gjelde).
Brukerhåndbok
EU-samsvarserklæring
Alle (2)
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
Nose trimmer series 5000Detaljkam 3 MM
Multigroom series 1000Trimmekam 5 mm
Multigroom series 1000Minifolie
Nose trimmer series 5000Detaljkam 3 mm
ShaversRensebørste
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne