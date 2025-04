Alt-i-ett-børstehode for komplett pleie

Puss tennene uten kompromiss med A3 Premium alt-i-ett-børstehodet. Vår verdensener har vinklede børstehår for å bidra til å fjerne opptil 20 ganger mer plakk, selv på steder som er vanskelige å nå*. Trekantformede børstehår fjerner opptil 100 % flere flekker på mindre enn to dager***. Og lange børstehår rengjør dypt for tannkjøtt som er opptil 15 ganger sunnere på bare to uker**. Alt dette uten å bytte børstehoder. Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneders bruk? BrushSync™-funksjonen vår kan minne deg på når det snart er på tide å bytte den ut.