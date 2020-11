Trykksensoren advarer deg hvis du trykker for hardt

Du merker kanskje ikke når du børster for hardt, men DiamondClean Smart gjør det. Hvis du børster for hardt, blinker lysringen nederst på skaftet. Dette er en diskré påminnelse om at du ikke må trykke tannbørsten så hardt mot tennene, men i stedet la børstehodet gjøre jobben. 7 av 10 personer syntes at denne funksjonen hjalp dem med å børste bedre.