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NYHET Neste generasjons DiamondClean

Komplett oversikt gir komplett tannhygiene

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  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
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  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
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  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
  • Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanSonic elektrisk tannbørste

HX9362/67

4.3
| (3246) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
Den elektriske tannbørsten Philips Sonicare DiamondClean hjelper deg med å få hvitere tenner på bare én uke. Den fjerner inntil 7 ganger mer plakk enn en vanlig tannbørste. Det lange, smale børstehodet kommer til selv lengst bak i munnen. Unik glasslader og eksklusivt reiseetui med USB-lader følger med. Prøv i 60 dager! &lt;br>Den elektriske tannbørsten Philips Sonicare DiamondClean er testvinner i Teknisk Ukeblad/TV2 hjelper deg (2012). Den har også fått red dot Design Award (2012) og IF Design Award (2012).
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Best i test i Teknisk Ukebald / TV2 hjelper deg

Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.

  • 5 modi

  • To børstehoder

  • Oppladende glass

  • USB-reiselader

Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*

Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*

Klikk på DiamondClean-børstehodet for skånsom, men effektiv fjerning av overflateflekker. Tettpakkede, sentrale flekkfjerningsbuster arbeider hardt for å gjøre smilet ditt dobbelt så hvitt på bare syv dager.*

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste.

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Med optimal pussing med DiamondClean blir tannkjøttet sunnere på bare to uker*. Den fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs tannkjøttranden som en manuell tannbørste*. På denne måten får du det sunneste smilet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

3246

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

06/09/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Helt ypperlg

Helt perfekt, lett å bruke og er pen å se på, også lett å lade og ta med på reiser

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

22/06/2017

Norge

Norge

Fantastisk tannbørste!

Jeg hadde en elektrisk "mellomklasse"-tannbørste av et annet merke, men trenger ikke noen test for å vite at denne er 10 ganger bedre. Kjente det med en gang etter første puss. Tannlegefølelse, og verd hver krone :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9312/04 Vår beste eltannbørste

02/06/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget fornøyd

Jeg er meget godt fornøyd med tannbørsten. Verdt hver en krone! Gjør jobben! Enkel i bruk og enkel å lade!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9362/67 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean HX9362/67 Sonic elektrisk tannbørste

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus