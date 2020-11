Velg mellom fem modi, inkludert Deep Clean og Sensitive

Med DiamondClean får du en forfriskende tannpuss hver dag. De fem modiene dekker alle dine pussebehov. Clean-modusen for enestående daglig tannpuss, Gum Care for å skånsomt massere tannkjøttet, Deep Clean for en oppfriskende grundig tannpuss, Sensitive for en skånsom, men effektiv puss av sensitivt tannkjøtt, og White – den ideelle modusen for å fjerne misfarging.