Dobbelt ladesystem: oppladende glass og reiseveske.

1) Oppladende glass – bare plasser den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten i glasset for å lade den. Kan også brukes til å skylle munnen etter pussing. 2) Ladende reiseveske – kobles til den bærbare datamaskinen via USB eller kan lades i stikkontakt. Gjør at du kan ta med deg DiamondClean overalt.