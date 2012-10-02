Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HX8141
3.6
av 5
55
Anmeldelser
Kit70
02/10/2012
United Kingdom
Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.
Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
0bernhardt1
07/03/2015
Deutschland
Dieses Produkt ist jeden Euro wert !
Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
FrankDD
20/08/2012
Deutschland
Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!
Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss