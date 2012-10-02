ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Utgått

Philips SonicareAirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Anmeldelser
Se alle fordeler

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.6

av 5

55

Anmeldelser

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.

Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

07/03/2015

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist jeden Euro wert !

Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!

Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.