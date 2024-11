Tilpass pussingen med 12 børsteinnstillinger

Pasienten har den foretrukne børstingen i hendene med Philips Sonicare 7100. Fire børstemoduser hjelper med å ta vare på tannkjøtthelsen, bleking, følsomme tenner og den daglige pussingen. Gum Health-modus støtter opp et sunt tannkjøtt ved å massere forsiktig langs tannkjøttkanten. White-modus fjerner overflateflekker og polerer tennene for et hvitere smil. Sensitive-modus gir en skånsom og grundig pussing, mens Clean-modus fokuserer på fjerning av plakk for en førsteklasses pussing. For persontilpasset pussing kan pasienten kombinere modusene med ett av tre intensitetsnivåer, fra høy til lav, for å oppnå en tannpuss som passer perfekt.