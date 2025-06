Ekstra støtte for å beskytte tannkjøttet

Det er fort gjort å pusse for hardt, så denne Philips Sonicare-tannbørsten har en smart, optisk sensor som registrerer for hardt trykk. Sensoren gir deg beskjed hvis du tar i for mye via haptiske vibrasjoner. Puss mindre hardt slik at tannkjøttet beskyttes!