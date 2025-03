Optimaliser tannpussen med SmarTimer og BrushPacer

To minutter er alt du trenger for en komplett pussing, og SmarTimer gir deg beskjed når tiden er ute. For å få en jevn rengjøring i hele munnen, deler BrushPacer økten inn i segmenter, og gir deg tegn med et lite opphold i vibrasjonene når det er på tide å gå videre i pussingen. Dette hjelper til slik at du oppnår en jevn pussing hver gang du børste tennene.