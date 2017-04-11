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Utgått

Philips SonicareFor Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

HX6341/02

4.7
| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
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4.7

av 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

11/04/2017

Sverige

Sverige

Barnen älskar den!

Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Fordeler

Qualität

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

27/12/2014

Deutschland

Deutschland

Spitzenmäßig für Kinder

Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

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