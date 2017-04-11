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Utgått
4.7
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Lolisosa
11/04/2017
Sverige
Barnen älskar den!
Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Bekreftet kjøper
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Fordeler
Qualität
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Tester2000
27/12/2014
Deutschland
Spitzenmäßig für Kinder
Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste