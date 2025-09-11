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Philips Sonicare For Kids Sonic elektrisk tannbørste

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Philips Sonicare For KidsSonic elektrisk tannbørste

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Sonic elektrisk tannbørste

Tilgjengelig i

Aqua
Aqua
Grønn
Grønn
Lilla
Lilla
Rosa
Rosa

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Håndbøker og dokumentasjon

Data Act Document

  • PDF fil, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 143.3 kB
  • 8 August 2025

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