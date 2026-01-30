Søkeord
HX6065/87
Børstehode for strålende bleking
Få et mer skinnende smil med dette klinisk testede erstatningsbørstehodet for tannbleking fra Philips Sonicare. Se resultater etter bare én uke, og få eksepsjonell tannpuss i hverdagen.Se alle fordeler
4+1-pakning, børstehoder
Hvitere tenner kan oppnås med dette børstehodets sentrale flekkfjerningspute. De diamantformede bustene er designet for å øke overflatekontakten og pusse bort flekker mer effektivt. Resultatene taler for seg selv med opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke.*
Dette tannbørstehodet bruker tettpakkede børstehår for å fjerne opptil syv ganger mer plakk enn en manuell tannbørste, samtidig som du behandler hele munnen din med en forfriskende pussing.
Opplev en tannpuss som er valgt av millioner. Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Alle Philips Sonicare-børstehodene er nøye utformet og klinisk testet, så du kan være sikker på at de holder den høyeste standarden for kvalitet, sikkerhet og ytelse.
Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene BrushSync-teknologi. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.
Dette børstehodet er kompatibelt med alle Philips Sonicare elektriske tannbørster.*** Bare klikk av eller på for enkel utskifting og pussing.
Vi jobber for å redusere bruken av fossilbasert plast i produktene våre. Det er derfor 70 % av plasten i dette børstehodet er basert på biologiske produkter.**
Alle børstehodene våre kommer i papirbasert emballasje som kan resirkuleres der det finnes fasiliteter for dette.
