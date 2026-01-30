Søkeord

      Philips Sonicare Optimal White 4+1-pakning, børstehoder

      HX6065/87

      Børstehode for strålende bleking

      Få et mer skinnende smil med dette klinisk testede erstatningsbørstehodet for tannbleking fra Philips Sonicare. Se resultater etter bare én uke, og få eksepsjonell tannpuss i hverdagen.

      Børstehode for strålende bleking

      100 % hvitere tenner på én uke*

      • 100 % hvitere tenner på én uke*
      • Fjerner syv ganger mer plakk*
      • Mellommyk
      • 4+1-pakning
      Opptil 100 % mer flekkfjerning på bare én uke*

      Opptil 100 % mer flekkfjerning på bare én uke*

      Hvitere tenner kan oppnås med dette børstehodets sentrale flekkfjerningspute. De diamantformede bustene er designet for å øke overflatekontakten og pusse bort flekker mer effektivt. Resultatene taler for seg selv med opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke.*

      Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

      Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

      Dette tannbørstehodet bruker tettpakkede børstehår for å fjerne opptil syv ganger mer plakk enn en manuell tannbørste, samtidig som du behandler hele munnen din med en forfriskende pussing.

      Bevist Sonicare-teknologi

      Bevist Sonicare-teknologi

      Opplev en tannpuss som er valgt av millioner. Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 62 000 børstebevegelser. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

      Har vist seg å gi effektiv munnbehandling

      Har vist seg å gi effektiv munnbehandling

      Alle Philips Sonicare-børstehodene er nøye utformet og klinisk testet, så du kan være sikker på at de holder den høyeste standarden for kvalitet, sikkerhet og ytelse.

      Fortsett å pusse best mulig med BrushSync-påminnelser

      Fortsett å pusse best mulig med BrushSync-påminnelser

      Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene BrushSync-teknologi. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

      Passer til alle Philips Sonicare klikk-på-håndtak

      Passer til alle Philips Sonicare klikk-på-håndtak

      Dette børstehodet er kompatibelt med alle Philips Sonicare elektriske tannbørster.*** Bare klikk av eller på for enkel utskifting og pussing.

      Laget av 70 % biobasert plast**

      Laget av 70 % biobasert plast**

      Vi jobber for å redusere bruken av fossilbasert plast i produktene våre. Det er derfor 70 % av plasten i dette børstehodet er basert på biologiske produkter.**

      Papirbasert resirkulerbar emballasje

      Papirbasert resirkulerbar emballasje

      Alle børstehodene våre kommer i papirbasert emballasje som kan resirkuleres der det finnes fasiliteter for dette.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Utforming og utseende

        Føler bustens stivhet
        Mellommyk
        Farge
        Hvit
        Påminnelsesbørstehår
        Blå bust som mister farge
        Størrelse
        Standard
        Gjenkjenning av smarte børstehoder
        Ja

      • Kompatibilitet

        Børstehodesystem
        Klikkes på plass
        Ikke egnet for
        Philips One
        Kompatible tannbørster
        Philips Sonicare

      • Deler som medfølger

        Børstehoder
        5 W2 Optimal White

      • Kvalitet og ytelse

        Utskifting
        Hver tredje måned
        Testet
        for optimal bruk
        Produsert i
        Tyskland
        Fordel
        • Sunt tannkjøtt
        • Plakkfjerning
        • Fjerner misfarging / tannbleking

      • gjelder White-modus sammenlignet med en manuell tannbørste.
      • *brukes på plastikkdelen av børstehodet basert på massebalanse.
      • **Ikke kompatibelt med Philips One-håndtak.

