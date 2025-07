Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.