Bidrar til å bekjempe symptomer på tørr luft

Med balanserte fuktighetsnivåer forbedres den opplevde luftkvaliteten (1). Denne luftfukteren er utviklet for å lindre ubehag som skyldes tørr luft, for eksempel tørr hud, tørre lepper, tørre neseganger og øyne, samt irritert hals, tett nese og statisk elektrisitet. Den bidrar også til å holde inneplantene dine hydrert, slik at du får et sunnere hjemmemiljø.