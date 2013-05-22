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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS5593/12

3.8

| (12) Anmeldelser

Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS5593 fra Philips. Høyttalere med doble bassrør tilbyr kraftig surroundlyd på 1000 W og omsluttende 3D Blu-ray-plateavspilling.

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Opptatt av lyd

Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

  • Dobbel basslyd

  • 3D Blu-ray

Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd

Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd

Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

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Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

12

Anmeldelser

2

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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