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5.1-hjemmekinoanlegg

Utgått

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5.1-hjemmekinoanlegg

HTS5593/12

5.1-hjemmekinoanlegg

Utgått

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Philips Entertainment-app

Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.

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Philips Entertainment-app

Programvare og drivere

Håndboksinstruksjoner

  • PDF fil, 133.8 kB
  • 1 December 2023

Lisensavtale for sluttbrukere

  • versjon: 1.0
  • TXT fil, 11.9 kB
  • 23 February 2016

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 1.1 MB
  • 1 December 2023

Vilkår og betingelser

  • HTML fil, 102 B
  • 12 January 2024

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

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