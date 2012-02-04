Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Lift & Cut
Ett hode
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.
4.6
av 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
04/02/2012
Danmark
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ6/50 skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ6/50 skær
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ6/40 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ6/40 shaving heads
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ6/50 Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ6/50 Scherköpfe