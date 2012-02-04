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Utgått

skjærehoder

HQ6/11

4.6
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Få en tett barbering
Hvert år tilbakelegger knivbladene en strekning som tilsvarer høyden til Mount Everest ... 49 ganger! Etter å ha blitt kjørt så hardt kan selv de beste materialene bli sløvere. Oppretthold barbermaskinens ytelse ved å skifte hoder annet hvert år.
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  • Lift & Cut

  • Ett hode

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Super Lift & Cut-barberingsteknologi med dobbelt knivsystem

Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.

System for presisjonsklipping

System for presisjonsklipping

Philips-barbermaskinen har ultratynne hoder med spalter for barbering av lange hår, og med hull for barbering av de korteste skjeggstubbene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

2
1

04/02/2012

Danmark

Danmark

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 skær

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/40 shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/40 shaving heads

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 Scherköpfe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HQ6/50 Scherköpfe

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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