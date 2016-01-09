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Utgått
Perfekte krøller uten krølltang
Innstillinger for små og store krøller
Keramisk belegg beskytter håret
Anti-floke-system
Philips ProCare Auto Curler ruller håret inn på den oppvarmede staven og slipper ut en perfekt krøll, hver eneste gang.
Profesjonell titanstav for rask krølling, glatt betjening og glansfullt hår. Stavens keramiske titanbelegg kombinerer utmerket varmeoverføring med en superglatt overflate som gir perfekte krøller.
Holdbar profesjonell børsteløs motor som skaper krøller i forskjellige retninger. Bruk denne når du vil ha perfekt konsekvente krøller på høyre og venstre side og en helt symmetrisk frisyre. Du kan også bruke den automatiske krøllefunksjonen som gir en blanding av krøller i begge retninger og en mer naturlig frisyre.
4.5
av 5
153
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Karinknas
09/01/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
HÅLLER VAD DEN LOVAR
Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig
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Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång
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Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång
werka1516
17/05/2018
United Kingdom
Quick and easy!
Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!
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Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
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Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
Blonderfull
22/02/2018
Deutschland
Schnell schöne Locken und intuitve Inbetriebnahme
Mir ist es sehr leicht gefallen den Auto Curler in Betrieb zu nehmen, da die Knöpfe am Gerät übersichtlich und selbsterklärend sind - die Inbetriebnahme ist mir daher sehr schnell gelungen, ohne das Handbuch lesen zu müssen. Der Curler sieht sehr hochwertig aus und liegt auch gut in der Hand. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Haarsträhnen so schonend, schnell und ohne Kutzeln in das Gerät, um die Heizspirale gezogen werden und auch eine Sicherheitsfunktion vorhanden ist und sich das Gerät ausschaltet falls sich Haare doch verheddern sollten. Die dicke der Haarsträhnen lässt sich auch dank des beigelegten Haarsträhnenabtrenners einfach herausfinden - hat man einmal den Dreh raus, kommt man auch ohne dieses beigelgte Gadget zurecht, um die richtige Menge an Haaren abzuteilen. Der Prestige AutoCurler macht sehr schöne definierte Locken und das Ganze geht auch noch total schnell - ich war auf Anhieb verliebt in das Gerät und verblüfft, dass er so ein tolles Volumen in mein Haar zaubert. Des Weiteren hatte ich auch das Gefühl das meine Haare nicht so sehr strapaziert werden, dadurch das sich auch die Hitze regulieren lässt. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich, dass man mit diesem Modell eine dickere Haarsträhne zu einer Locke verarbeiten kann, jedenfalls deutlich dicker als es bei anderen autmoatischen Lockenstäben möglich ist.
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Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab