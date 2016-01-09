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  • Automatisk krølltang for vakre krøller
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  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
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  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller
  • Automatisk krølltang for vakre krøller

Utgått

ProCare Auto CurlerAutomatisk krølltang

HPS940/00

4.5
| (153) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Automatisk krølltang for vakre krøller
Philips automatisk krølltang passer for deg som vil ha profesjonelt resultat uten å bruke krølltang. Takket være den automatiske krøllfunksjonen hos AutoCurler kan du nå skape små eller store krøller på null tid – AutoCurler ruller opp, varmer opp og krøller håret automatisk. Du får en perfekt krøll bare i løpet av noen sekunder. Du kan velge temperatur, størrelse og retning på krøllene for å velge din egen personlige stil – store naturlige bølger eller mindre, mer stylede krøller.
Se alle fordeler

med børsteløs motor og keramisk titanstav

Automatisk krølltang for vakre krøller

  • Perfekte krøller uten krølltang

  • Innstillinger for små og store krøller

  • Keramisk belegg beskytter håret

  • Anti-floke-system

Profesjonell og automatisk krølltang for vakre krøller

Profesjonell og automatisk krølltang for vakre krøller

Philips ProCare Auto Curler ruller håret inn på den oppvarmede staven og slipper ut en perfekt krøll, hver eneste gang.

Keramisk titanstav

Keramisk titanstav

Profesjonell titanstav for rask krølling, glatt betjening og glansfullt hår. Stavens keramiske titanbelegg kombinerer utmerket varmeoverføring med en superglatt overflate som gir perfekte krøller.

Profesjonell børsteløs motor

Profesjonell børsteløs motor

Holdbar profesjonell børsteløs motor som skaper krøller i forskjellige retninger. Bruk denne når du vil ha perfekt konsekvente krøller på høyre og venstre side og en helt symmetrisk frisyre. Du kan også bruke den automatiske krøllefunksjonen som gir en blanding av krøller i begge retninger og en mer naturlig frisyre.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

153

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

09/01/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

HÅLLER VAD DEN LOVAR

Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

17/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy!

Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schnell schöne Locken und intuitve Inbetriebnahme

Mir ist es sehr leicht gefallen den Auto Curler in Betrieb zu nehmen, da die Knöpfe am Gerät übersichtlich und selbsterklärend sind - die Inbetriebnahme ist mir daher sehr schnell gelungen, ohne das Handbuch lesen zu müssen. Der Curler sieht sehr hochwertig aus und liegt auch gut in der Hand. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Haarsträhnen so schonend, schnell und ohne Kutzeln in das Gerät, um die Heizspirale gezogen werden und auch eine Sicherheitsfunktion vorhanden ist und sich das Gerät ausschaltet falls sich Haare doch verheddern sollten. Die dicke der Haarsträhnen lässt sich auch dank des beigelegten Haarsträhnenabtrenners einfach herausfinden - hat man einmal den Dreh raus, kommt man auch ohne dieses beigelgte Gadget zurecht, um die richtige Menge an Haaren abzuteilen. Der Prestige AutoCurler macht sehr schöne definierte Locken und das Ganze geht auch noch total schnell - ich war auf Anhieb verliebt in das Gerät und verblüfft, dass er so ein tolles Volumen in mein Haar zaubert. Des Weiteren hatte ich auch das Gefühl das meine Haare nicht so sehr strapaziert werden, dadurch das sich auch die Hitze regulieren lässt. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich, dass man mit diesem Modell eine dickere Haarsträhne zu einer Locke verarbeiten kann, jedenfalls deutlich dicker als es bei anderen autmoatischen Lockenstäben möglich ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.