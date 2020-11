3 varmeinnstillinger og 3 tidsinnstillinger for forskjellige hårtyper

De tre temperaturinnstillingene (170, 190, 210 °C) og tre tidsinnstillingene (12, 10, 8 sek.) gjør at du oppnår flotte resultater fra løse til tette krøller på forskjellige hårtyper. For eksempel kan du bruke den høye temperaturinnstillingen med ekstra lang krølletid til å forme tette krøller – ideelt for tykkere hår. Den lavere temperaturinnstillingen kombinert med kortere krølletid er optimalt for hår som trenger ekstra beskyttelse.