ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

ProCare Auto Curler Automatisk krølltang

Utgått

Støtte

ProCare Auto CurlerAutomatisk krølltang

HPS940/00

ProCare Auto Curler Automatisk krølltang

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 938.9 kB
  • 13 April 2022

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 2.5 MB
  • 15 April 2022

Vanlige spørsmål

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne