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ProCare Auto Curler Automatisk krølltang
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HPS940/00
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Kan jeg bruke Philips-krølltangen på kort hår?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Kan jeg bruke Philips-rettetangen/-krølltangen i vått hår?
I hvilken retning krøller Philips' automatiske krølltang?
Håret mitt blir ikke krøllete nok med Philips-krølltangen
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