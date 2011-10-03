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Utgått
180 °C
Keramikk
Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.
Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv det perfekte utseendet som om du akkurat har kommet fra salongen.
Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8300 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8300/00 Lisseur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP8300/00 Lisseur