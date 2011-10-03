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Utgått

Rettetang

HP8300/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Profesjonelle resultater på en praktisk måte
Rett på din egen måte. Den brukervennlige, men likevel svært effektive Simply SalonStraight har keramiske retteplater og holder en profesjonell friseringstemperatur på 180 ºC.
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Simply SalonStraight

Profesjonelle resultater på en praktisk måte

  • 180 °C

  • Keramikk

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.

Temperatur på 180 °C for vakre resultater

Temperatur på 180 °C for vakre resultater

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv det perfekte utseendet som om du akkurat har kommet fra salongen.

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8300 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8300/00 Lisseur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP8300/00 Lisseur

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