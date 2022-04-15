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Rettetang
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HP8300/00
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Brukerhåndbok
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Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Kan jeg bruke Philips-rettetangen/-krølltangen i vått hår?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.
Philips-rettetangen gjør ikke håret mitt rett.