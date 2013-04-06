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Utgått
Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.
Alle hårstiler du kan tenke deg, er mulig med de allsidige friseringsverktøyene. Vær kreativ.
Dette tilbehøret kan enkelt plasseres på tangen for å lage ekstra volum og vakre frisyrer med bølger.
4.2
av 5
20
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler
locke
27/08/2011
Deutschland
Top Gerät
Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4698/10 Multi-Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4698/10 Multi-Styler
Farzaneh
16/09/2010
Deutschland
Super!
Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler