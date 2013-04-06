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Utgått

Multistyler

HP4698/10

4.2
| (20) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Mer kreative frisyrer, skånsomt
Vil du telle måtene du kan lage flotte frisyrer på? SalonMultistylist 10-i-1 har ti allsidige keramiske hårfriseringstilbehør. Perfekt for å lage alle frisyrene du kan komme på  ... og enda flere.
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SalonSuper Stylist

Mer kreative frisyrer, skånsomt

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramiske plater for god glid og skinnende hår

Keramikk er naturlig mikroskopisk jevnt og slitesterkt, og det er ett av de beste materialene som kan brukes i retteplater. Platene glir problemfritt gjennom håret og gir deg et perfekt og glansfullt hår.

Varmestylersett i 13 deler for ubegrenset allsidighet innen frisering

Varmestylersett i 13 deler for ubegrenset allsidighet innen frisering

Alle hårstiler du kan tenke deg, er mulig med de allsidige friseringsverktøyene. Vær kreativ.

Avtakbar børste for mer volum og vakre bølger

Avtakbar børste for mer volum og vakre bølger

Dette tilbehøret kan enkelt plasseres på tangen for å lage ekstra volum og vakre frisyrer med bølger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

20

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

1

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler

27/08/2011

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4698/10 Multi-Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4698/10 Multi-Styler

16/09/2010

Deutschland

Deutschland

Super!

Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4698/22 Multi-Styler

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