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Multistyler
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HP4698/10
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Brukerhåndbok
Alle (6)
Kan jeg bruke Philips-krølltangen på kort hår?
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Kan jeg bruke Philips-rettetangen/-krølltangen i vått hår?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
Håret mitt blir ikke krøllete nok med Philips-krølltangen
Platebelegget slites av på Philips-rettetangen.
Philips-styleren slår seg ikke på