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HD9959/00
HD9867/90R1
HD9285/93R1
HD9654/90R1
HD9285/00R1
HD9860/90R1
NA342/00R1
NA341/00
NA342/00
HD9285/91R1
HD9285/90R1
Grillplate
6 grillspyd
Få perfekt grillet fisk, kjøtt og grønnsaker takket være grillplaten og dens unike overflate med riller.
Du kan trygt sette grillplaten og grillspydene til Airfryer i oppvaskmaskinen, slik at det blir enda enklere å bruke dem om igjen!
Bruk disse grillspydene når du skal lage kjøtt- og grønnsakskebaber.
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