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Alle serier

  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L
  • Grillsett til Airfryer 7.2L

Tilbehør for Airfryer 7.2LGrillsett

HD9959/00

Grillsett til Airfryer 7.2L
Med Philips grillsett til airfryer kan du lage alle dine favorittgrilloppskrifter. Lær å grille deilig kjøtt og grønnsaker på en enkel, rask og sunn måte.
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Kompatible produkter
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90R1

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected

HD9285/93R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/90R1

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected

HD9285/00R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90R1

3000 Series

3000 Series
Airfryer 7,2 l

NA342/00R1

Airfryer

Airfryer
3000 Series 7.2L

NA341/00

Airfryer

Airfryer
3000 Series 7.2L

NA342/00

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected – overhalt

HD9285/91R1

Airfryer

Airfryer
5000 Series XXL Connected

HD9285/90R1

Tilbehør for å mestre grilling i airfryer

Grillsett til Airfryer 7.2L

  • Grillplate

  • 6 grillspyd

Grillplate

Grillplate

Få perfekt grillet fisk, kjøtt og grønnsaker takket være grillplaten og dens unike overflate med riller.

Enkel å rengjøre og oppbevare

Enkel å rengjøre og oppbevare

Du kan trygt sette grillplaten og grillspydene til Airfryer i oppvaskmaskinen, slik at det blir enda enklere å bruke dem om igjen!

6 grillspyd til spesielle grilloppskrifter

6 grillspyd til spesielle grilloppskrifter

Bruk disse grillspydene når du skal lage kjøtt- og grønnsakskebaber.

Tekniske spesifikasjoner

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