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Alle serier

  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag
  • Perfekt kokte egg, hver dag

Eggekoker i 3000-serienPerfekt kokte egg, hver dag

HD9137/90

Perfekt kokte egg, hver dag
Egg kokt slik du vil ha dem. Perfekte bløtkokte, smilende, hardkokte og posjerte egg. Den har nok kapasitet til hele familien, og den kompakte, praktiske designen er også enkel å rengjøre og tar ikke mye plass.
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3 sett plater for panini, smørbrød, vafler

Perfekt kokte egg, hver dag

  • Forskjellige kokenivåer

  • Familiestørrelse

  • 400 W effekt

  • Tilbehør for posjering

  • Klarsignal

Målebeger med vannivåmerking for nøyaktige resultater

Målebeger med vannivåmerking for nøyaktige resultater

For perfekt koking av egg kreves en nøyaktig balanse mellom vann, effekt og tid, og ulike typer egg krever ulike mengder vann. Dette målebegeret har ulike vannnivåmerker for å sikre best mulig resultat.

400 W kokeeffekt

400 W kokeeffekt

Eggekokerens høye effekt på 400 W sikrer perfekte resultater for alle typer egg hver gang.

Klar-signaltone

Klar-signaltone

Klar-signaltonen avgis kort for å varlse om at kokingen er ferdig, og at eggene er klare.

Tekniske spesifikasjoner

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