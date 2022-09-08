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HD9137/90
Forskjellige kokenivåer
Familiestørrelse
400 W effekt
Tilbehør for posjering
Klarsignal
For perfekt koking av egg kreves en nøyaktig balanse mellom vann, effekt og tid, og ulike typer egg krever ulike mengder vann. Dette målebegeret har ulike vannnivåmerker for å sikre best mulig resultat.
Eggekokerens høye effekt på 400 W sikrer perfekte resultater for alle typer egg hver gang.
Klar-signaltonen avgis kort for å varlse om at kokingen er ferdig, og at eggene er klare.
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