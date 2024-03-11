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HD4729
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User Manual Philips Rice cooker
Næring er det aller viktigste når du skal holde deg frisk. Philips' riskoker HD4729/60 leveres med automatiske tilberedingsprogrammer som bevarer friskheten og næringsstoffene bedre i hver bolle med ris.
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