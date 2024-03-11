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HD4729

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Håndbøker og dokumentasjon

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 11 March 2024

Næring er det aller viktigste når du skal holde deg frisk. Philips' riskoker HD4729/60 leveres med automatiske tilberedingsprogrammer som bevarer friskheten og næringsstoffene bedre i hver bolle med ris.

  • PDF fil
  • 2 July 2024

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