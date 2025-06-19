Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
HD3093/80
Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
Kok perfekt, luftig ris enkelt med 8 forhåndsinnstilte programmer for forskjellige typer ris og mer. Philips Riskoker 3000 Series Mini er den perfekte størrelsen for små familier og kan praktisk oppbevares i alle kjøkkenskap.
Kompakt (0,85 l ukokt ris)
600W
Svart + sølv
8 forhåndsinnstilte programmer
Den har plass til opptil 0,85 l tørr ris og med det perfekt kapasitet for små familier. Apparatet kan enkelt oppbevares i alle slags skap.
Kok hvit-, brun- eller sushiris med bare ett knappetrykk, i tillegg til grøt, suppe og mer.
Den innvendige gryten med 4 lag varmer opp maten jevnt med non-stick-belegg for langvarig holdbarhet.
4.4
av 5
34
Anmeldelser
hegedovlandh_2328
19/06/2025
Norge
Veldig bra apparat til middagslaging
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.
Denne omtalen gjelder 3000 Series
Denne omtalen gjelder 3000 Series
benjaminp17_6714
29/05/2025
Norge
Fin og kompakt riskoker
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.
Denne omtalen gjelder 3000 Series
Denne omtalen gjelder 3000 Series
ausrab5_9588
15/05/2025
Norge
Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
Denne omtalen gjelder 3000 Series
Denne omtalen gjelder 3000 Series
Koke-/steketid er ca. 30 minutter basert på tester som brukte 1 kopp (ca. 2,4 dl) kortkornet ris. Faktisk koke-/steketid kan variere avhengig av faktorer som ristype, rismengde og koke-/steketilstand.