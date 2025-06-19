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Alle serier

  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer
  • Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer

3000 SeriesRiskoker

HD3093/80

4.4

| (34) Anmeldelser

Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer

Kok perfekt, luftig ris enkelt med 8 forhåndsinnstilte programmer for forskjellige typer ris og mer. Philips Riskoker 3000 Series Mini er den perfekte størrelsen for små familier og kan praktisk oppbevares i alle kjøkkenskap.

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Ideel for 2–3 personer

Kompakt og allsidig for perfekt ris og mer

  • Kompakt (0,85 l ukokt ris)

  • 600W

  • Svart + sølv

  • 8 forhåndsinnstilte programmer

Kompakt design for små familier

Kompakt design for små familier

Den har plass til opptil 0,85 l tørr ris og med det perfekt kapasitet for små familier. Apparatet kan enkelt oppbevares i alle slags skap.

8 forhåndsinnstilte programmer for ris og mer

8 forhåndsinnstilte programmer for ris og mer

Kok hvit-, brun- eller sushiris med bare ett knappetrykk, i tillegg til grøt, suppe og mer.

Non-stick-belegg hindrer at mat setter seg fast og riping

Non-stick-belegg hindrer at mat setter seg fast og riping

Den innvendige gryten med 4 lag varmer opp maten jevnt med non-stick-belegg for langvarig holdbarhet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

34

Anmeldelser

2
1

19/06/2025

Norge

Norge

Veldig bra apparat til middagslaging

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.

Denne omtalen gjelder 3000 Series

Denne omtalen gjelder 3000 Series

29/05/2025

Norge

Norge

Fin og kompakt riskoker

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.

Denne omtalen gjelder 3000 Series

Denne omtalen gjelder 3000 Series

15/05/2025

Norge

Norge

Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

Denne omtalen gjelder 3000 Series

Denne omtalen gjelder 3000 Series

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Koke-/steketid er ca. 30 minutter basert på tester som brukte 1 kopp (ca. 2,4 dl) kortkornet ris. Faktisk koke-/steketid kan variere avhengig av faktorer som ristype, rismengde og koke-/steketilstand.