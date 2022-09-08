Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
HD3080/80
Kompakt (0,54 l ukokt ris)
400 W
Svart
5 forhåndsinnstilte programmer
Den har plass til opptil 0,54 l tørr ris og med det perfekt kapasitet for små familier. Apparatet kan enkelt oppbevares i alle slags skap.
Kok hvit-, brun- eller sushiris med bare ett knappetrykk, i tillegg til grøt og modus for rask matlaging.
Den holdbare innvendige gryten med 5 lag varmer opp maten jevnt med et belegg laget av mineralrik Maifan-stein, for å hindre mat som setter seg fast og riping.
Anmeldelser
Koke-/steketid er ca. 30 minutter basert på tester som brukte 1 kopp (ca. 2,4 dl) kortkornet ris. Faktisk koke-/steketid kan variere avhengig av faktorer som ristype, rismengde og koke-/steketilstand.