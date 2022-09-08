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Alle serier

  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris
  • Kompakt design for perfekt luftig ris

3000 SeriesRiskoker

HD3080/80

Kompakt design for perfekt luftig ris
Kok perfekt, luftig ris enkelt med 5 forhåndsinnstilte programmer for forskjellige typer ris. Philips Riskoker 3000 Series Mini er den perfekte størrelsen for små familier og kan praktisk oppbevares i alle kjøkkenskap.
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Ideel for 1–3 personer

Kompakt design for perfekt luftig ris

  • Kompakt (0,54 l ukokt ris)

  • 400 W

  • Svart

  • 5 forhåndsinnstilte programmer

Liten riskoker for små familier

Liten riskoker for små familier

Den har plass til opptil 0,54 l tørr ris og med det perfekt kapasitet for små familier. Apparatet kan enkelt oppbevares i alle slags skap.

5 forhåndsinnstilte programmer for forskjellige typer ris

5 forhåndsinnstilte programmer for forskjellige typer ris

Kok hvit-, brun- eller sushiris med bare ett knappetrykk, i tillegg til grøt og modus for rask matlaging.

5-lags inner-kjele med non-stick Bakuhanseki-belegg

5-lags inner-kjele med non-stick Bakuhanseki-belegg

Den holdbare innvendige gryten med 5 lag varmer opp maten jevnt med et belegg laget av mineralrik Maifan-stein, for å hindre mat som setter seg fast og riping.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Koke-/steketid er ca. 30 minutter basert på tester som brukte 1 kopp (ca. 2,4 dl) kortkornet ris. Faktisk koke-/steketid kan variere avhengig av faktorer som ristype, rismengde og koke-/steketilstand.