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Utgått
Kniver i rustfritt stål
13 lengdeinnstillinger
75 min trådløs bruk / 8 t lading
Philips-hårklipperen vår med ny og innovativ kam er utformet for å forhindre hår fra å sette seg fast, slik at du kan klippe håret uten avbrytelser fra start til slutt.
Hairclipper 3000 fra Philips har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
De selvslipende stålbladene er utformet for å være utrolig holdbare. Selv etter 5 år klipper de med samme presisjon som dag 1.
4.5
av 5
50
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Martin66dn
04/08/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Für handwerklich geschickte reicht es
Bin zufrieden. Lässt sich leicht führen mit dem Aufsatz. Es wäre schön wenn es auch schmalere Geräte gäbe von Philipps.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Derarni
07/07/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Es tut das was es soll
Das Gerät funktioniert so wie es soll, liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkudauer!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Kuebelwagen
15/06/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Gute Verarbeitung, auch für dicke Haare
Der Rasierer hat eine gute Verarbeitung. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Er ist auch sehr zu empfehlen bei dicken und vielen Haaren.
Fordeler
Abtransport der geschnittenen Haare
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider
Raskere klipping uten tilstopping – klipping testet på hårlengder opptil 19 mm, sammenlignet med kammen på den foregående modellen
Klipper dobbelt så raskt – sammenlignet med den foregående modellen fra Philips